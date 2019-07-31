2019-07-31T12:09:26+03:00
Происшествия

Один из районов Воронежской области наворовал электричества на 7 миллионов за месяц

За этот период на территории Новоусманского района было похищено столько энергии, сколько в регионе увели за пять месяцев
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой филиала МРСК Центра «Воронежэнерго»Фото: предоставлено пресс-службой филиала МРСК Центра «Воронежэнерго»
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В Воронежской области нашли район, в котором больше всего воруют электричество. Об этом сообщили в пресс-службе филиала МРСК Центра «Воронежэнерго» в среду, 31 июля.

В Новоусманском районе в июле зафиксировали 15 случаев вмешательства в работу счетчиков. Объем выявленного похищенного потребления электроэнергии составил 1,65 млн. кВт/ч на сумму 7,36 млн. руб., что превышает объемы хищений, выявленных за пять месяцев текущего года в целом по региону.

В филиале рассказали, что в этом районе нашли четыре магазина, которые пользовались электроэнергией без заключения договора через подключение к чужим сетям. В итоге торговые точки похитили больше 600 тыс кВт/Ч, и причинили ущерб в 4,6 млн рублей.

Также были выявлены семь садоводческих товарищества, в которые нашли нарушения целостности пломб на счетчиках. Таким образом дачники увели около 1 млн кВт/Ч электроэнергии. Ущерб составил 2,6 млн рублей.

Среди нарушителей также оказались два жителя села Бабяково, которые подключили свои домовладения к объектам электросетевого хозяйства в обход приборов учета. Объем хищений превысил 29,9 тыс. кВт*ч на сумму 78,35 тыс. руб.

По всем выявленным фактам поданы заявления в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении по данному факту уголовного дела по ст. 165 УК РФ: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. За данное правонарушение предусмотрено наказание от штрафа в 300 тысяч рублей, до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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