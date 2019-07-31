2019-07-31T11:42:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области преступника заставили вернуть деньги по страховке пострадавшего от его рук

Мужчина заплатил 34 тысячи рублей, которые были потрачены на лечение избитого им человека
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Борисоглебском городском суде удовлетворили иск о взыскании денег с преступника. Мужчина заплатит 34 тысячи рублей страховой компании. Эта сумма ушла на лечение пострадавшего от его рук местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установлено судом, приговором от 10 января 2019 года мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ постановлено назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

В приговоре говорится о том, что виновный избил своего знакомого. Удары привели к разрыву селезенки, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. После этого мужчина проходил стационарное лечение в хирургическом отделении БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», стоимость которого составила 34 733,25 рублей. Его оплатити из средств ТФОМС Воронежской области.

Иск фонда удовлетворили. С виновного взыскали всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже не состоялись торги на строительство велодорожки за 29 млн рублей
Блогер из Воронежа предложила менять закон не в отношении собак, а в отношении собаководов
Спортивный воронежец решил прокачать пресс прямо на тротуаре
Воронежец решил заработать на продаже валюты и потерял 175 тысяч рублей
В Воронеже будет холодно до конца следующей недели
Воронежец пригасили на «Ночь летучих мышей» в Дивногорье
В Воронежской области будут судить мошенницу, выдававшую пенсионерам деньги билетами «Банка приколов»
В Воронеже иномарка врезалась в фонарь
2100 тонн зерна и кукурузы оказались заражены вредителями в Воронежской области
Один из районов Воронежской области наворовал электричества на 7 миллионов за месяц
В Воронежской области заблокировали пять сайтов, незаконно продававших дипломы
В Воронеже на перекрестке «Ниссан» влетел в «ВАЗ»: пострадал мужчина
В Воронеже за хамскую парковку на газоне на 5 тысяч оштрафовали владельца «ГАЗели»
В Воронеже появление ярмарки на Димитрова решили обсудить на публичных слушаниях
В Воронежской области в ДТП пострадала 2-летняя девочка
В Воронеже пропал 14-летний подросток
У воронежца отобрали BMW из-за накопившейся задолженности по штрафам ГИБДД
В Воронеже разыскивают 10-летнего мальчика в очках
Под Воронежем полицейского подозревают в краже вещдока - грузовика «Камаз»
В Воронеже открыли памятник «отцу ВДВ»
В Воронеже рецидивист передал пенсионеру привет от сына и украл деньги
Воронежцам предлагают решить, где разместить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена»
Для пяти сирот, потерявших мать в страшном ДТП в Воронежской области, нашли приемную семью