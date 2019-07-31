В Воронежской области преступника заставили вернуть деньги по страховке пострадавшего от его рук

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-31T11:42:51+03:00

Мужчина заплатил 34 тысячи рублей, которые были потрачены на лечение избитого им человека

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В Борисоглебском городском суде удовлетворили иск о взыскании денег с преступника. Мужчина заплатит 34 тысячи рублей страховой компании. Эта сумма ушла на лечение пострадавшего от его рук местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установлено судом, приговором от 10 января 2019 года мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ постановлено назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

В приговоре говорится о том, что виновный избил своего знакомого. Удары привели к разрыву селезенки, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. После этого мужчина проходил стационарное лечение в хирургическом отделении БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», стоимость которого составила 34 733,25 рублей. Его оплатити из средств ТФОМС Воронежской области.

Иск фонда удовлетворили. С виновного взыскали всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU