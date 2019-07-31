В Воронежской области заблокировали пять сайтов, незаконно продававших дипломы

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-31T11:17:32+03:00

На ресурсах предлагалось приобрести документ о среднем профессиональном образовании образцов разных лет

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Прокуратура Бутурлиновского района заблокировала пять Интернет-сайтов о незаконной продаже дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду. 31 июля.

На сайтах предлагалось приобрести дипломы среднего профессионального образования образцов разных лет, а также специальностей, указывались способы оплаты и доставки на территории РФ, контактные данные продавцов, прайс-лист с ценами продукции.

При этом вход на сайты не был ограничен, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса не требовалась. Любой Интернет-пользователь мог ознакомиться с содержанием сайтов и скопировать материал в электронном виде. Также отсутствовали ограничения на его передачу, копирование и распространение.

По результатам проверки прокурор района направил в суд пять исковых заявлений о признании информации, размещенной на вышеуказанных сайтах, запрещенной на территории РФ, и их блокировке. Иски судом рассмотрены и удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU