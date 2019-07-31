2019-07-31T10:42:17+03:00
Происшествия

В Воронеже на перекрестке «Ниссан» влетел в «ВАЗ»: пострадал мужчина

Водитель скрылся с места аварии
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже разыскивают водителя, устроившего ДТП на Ленинском проспекте у дома 43а. Авария случилась 31 июля в 5.10 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, «Ниссан Вингроуд» ехал по Ленинскому проспекту со стороны улицы Брусилова в направлении улицы Лебедева. На регулируемом перекрестке иномарка влетела в «ВАЗ-2114», которым управлял 45-летний местный житель. Отечественный автомобиль двигался впереди в том же направлении. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

В результате происшествия водитель ВАЗа был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В настоящее время по данному факту проводится проверка, осуществляются мероприятия по установлению личности водителя.

Очевидцев ДТП, в том числе имеющим записи с видеорегистратора, сотрудники полиции просят обратиться по телефону дежурной части ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу 269-60-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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