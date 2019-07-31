В Воронежской области в ДТП пострадала 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-31T09:04:48+03:00

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В селе Митрофановка Кантемировского района на улице Ленина у дома №258 столкнулись два автомобиля. Авария произошла накануне, 30 июля, в 10.55 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 61-летний местный житель на автомобиле «Рено R19», нарушил очередность проезда на перекрестке и не уступил дорогу «Ладе-212140», которой управляла 42-летняя жительница Кантемировского района. Из-за нарушения ПДД на улице Ленина машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка иномарки и 2-летняя пассажирка отечественного авто. Ребенок находился в детском кресле. Пострадавших госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU