В Воронеже пропал 14-летний подросток
Дмитрий Логвинов ушел из дома 27 июля
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 14-летнего подростка. Дмитрий Логвинов ушел из дома 27 июля. С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего 175 см. У Дмитрия Логвинова среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза.
В день исчезновения подросток был одет в красную футболку, светло-голубые джинсы, на ногах обуты темно-синие мокасины. С собой парень прихватил черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU