В Воронеже пропал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-31T08:32:20+03:00

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В Воронеже разыскивают 14-летнего подростка. Дмитрий Логвинов ушел из дома 27 июля. С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 175 см. У Дмитрия Логвинова среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения подросток был одет в красную футболку, светло-голубые джинсы, на ногах обуты темно-синие мокасины. С собой парень прихватил черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU