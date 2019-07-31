У воронежца отобрали BMW из-за накопившейся задолженности по штрафам ГИБДД
Жителю Воронежа пришлось продать свой автомобиль BMW из-за накопившейся задолженности по штрафам ГИБДД. Пусть речь и идет о модели «520» 1998 года выпуска. Мужчина накопил квитанций на 150 тысяч рублей! Об этом 30 июля рассказали в пресс-служба УФССП России по Воронежской области
Судебные приставы вначале составили акт о наложении ареста на транспортное средство, но машину забирать не стали - оставили на ответственное хранение должнику. Когда же уже зашла речь о том, что иномарку все-таки будут продавать, арестованное имущество куда-то «исчезло». Автомобиль был объявлен в розыск.
Конечно же, сотрудники ГИБДД поймали должника, когда он ехал на арестованной машине. Автомобиль был изъят и передан на принудительную реализацию.
К слову, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области отмечают, что в 1 полугодии 2019 года в результате принудительной реализации принадлежащего должникам имущества получено 86,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU