2019-07-31T00:09:37+03:00
Общество

У воронежца отобрали BMW из-за накопившейся задолженности по штрафам ГИБДД

Более того, приставы принудительно продали автомобиль
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителю Воронежа пришлось продать свой автомобиль BMW из-за накопившейся задолженности по штрафам ГИБДД. Пусть речь и идет о модели «520» 1998 года выпуска. Мужчина накопил квитанций на 150 тысяч рублей! Об этом 30 июля рассказали в пресс-служба УФССП России по Воронежской области

Судебные приставы вначале составили акт о наложении ареста на транспортное средство, но машину забирать не стали - оставили на ответственное хранение должнику. Когда же уже зашла речь о том, что иномарку все-таки будут продавать, арестованное имущество куда-то «исчезло». Автомобиль был объявлен в розыск.

Конечно же, сотрудники ГИБДД поймали должника, когда он ехал на арестованной машине. Автомобиль был изъят и передан на принудительную реализацию.

К слову, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области отмечают, что в 1 полугодии 2019 года в результате принудительной реализации принадлежащего должникам имущества получено 86,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже разыскивают 10-летнего мальчика в очках
Под Воронежем полицейского подозревают в краже вещдока - грузовика «Камаз»
В Воронеже открыли памятник «отцу ВДВ»
В Воронеже рецидивист передал пенсионеру привет от сына и украл деньги
Воронежцам предлагают решить, где разместить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена»
Для пяти сирот, потерявших мать в страшном ДТП в Воронежской области, нашли приемную семью
В воронежском аэропорту устроят авиашоу в стилистике времен Петра I
К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года
В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»
В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю
В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья
В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар
В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов
В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе
Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов
Реальные доходы воронежцев снизились на 5%
В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста
Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей
В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу
В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»