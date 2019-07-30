2019-07-30T21:07:51+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают 10-летнего мальчика в очках

Ребенок вышел из дома, вероятно, до обеда и так не вернулся
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, видели ли вы этого ребенкаПосмотрите, видели ли вы этого ребенка
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 10-летнего мальчика Андрея Попова. Ребенок ушел из дома №34 на улице Народных ополченцев 30 июля в период от 11.00 до 15.00 и до сих пор не вернулся.

Рост мальчика 140 сантиметров. У него худощавое телосложение, а волосы русые. В день исчезновения он был одет в серую футболку. Кроме того, парень носит очки.

Если вы где-либо видели этого ребенка или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам 8 (960) 131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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