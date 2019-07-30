Под Воронежем полицейского подозревают в краже вещдока - грузовика «Камаз»

СЕГОДНЯ 20:50 2019-07-30T20:50:54+03:00

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29 июля Рамонский суд отправил под домашний арест до 21 августа бывшего замначальника по оперативной работе районного отдела МВД России. Его подозревают в краже в особо крупном размере. Это статья 158 УК РФ.

По предварительной версии, мужчина мог угнать со спецстоянки грузовой автомобиль «Камаз», который проходил в качестве вещественного доказательства по делу о краже леса. Вероятно, он продал машину.

- Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области. По результатам служебной проверки указанный сотрудник в марте текущего года был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU