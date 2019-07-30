В Воронеже открыли памятник «отцу ВДВ»

СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-30T19:38:26+03:00

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30 июля в парке Победы состоялось торжественное открытие монумента генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову. Василий Филиппович прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны, после он был назначен командующим воздушно-десантными войсками и получил воинское звание «генерал армии». За время службы в ВДВ совершил более шестидесяти прыжков. Последний из них в 65-летнем возрасте. Именно его называют «отцом ВДВ».

В Воронеже запланировано благоустройство парка Победы, в котором появился монумент, а также строительство музея ВДВ.

- В витринах будут размещаться, в том числе и личные вещи Героя Советского Союза генерала Василия Маргелова, дневники Якова Мошковского, фотографии и иные объекты и документы, связанные с ВДВ, - подчеркнул Валентин Босенко, заместитель руководителя городского управления культуры.

Кстати установленный бюст был подарен автором проекта «Аллея Российской славы» Сердюковым. Постамент же и саму установку монумента осуществили на средства ветеранов-десантников, общественных и коммерческих организаций при содействии МОО «Союз десантников» Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU