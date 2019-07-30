В Воронеже рецидивист передал пенсионеру привет от сына и украл деньги

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-30T19:23:05+03:00

Зря пожилой человек оставил вора у себя на ночь

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С 14 по 22 июня с банковского счета 80-летнего воронежца через мобильное приложение списали более 20 тысяч рублей. Пенсионер как только заметил пропажу, сразу же обратился в дежурную часть отдела полиции. Благо вора вскоре задержали в Советском районе. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 31-летний житель Аннинского района.

В отделе полиции он признался, что приехал к пенсионеру передать привет от его сына, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы. А потом попросил остаться на ночь. Рецидивист увидел мобильный телефон, через который и перевел себе деньги. А потом просто ушел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Житель Воронежской области рискует вернуть за решетку на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU