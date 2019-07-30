2019-07-30T19:15:54+03:00
Общество

Воронежцам предлагают решить, где разместить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена»

Пока приоритетным вариантом рассматривается парк имени Дурова
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В официальной группе администрации Воронежа «ВКонтакте» 30 июля разместили опрос о том, где же стоит установить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена». Напомним, парк «Орленок» к концу июля 2020 года должны реконструировать за 237 млн рублей. Но если фонтан и входная группа будут воссозданы и займут в парке свое прежнее место, то «Чебурашка и крокодил Гена» переедут.

Некоторые воронежцы наверняка удивятся том, что эта композиция - не просто скульптура, а также фонтан. Когда-то он даже был действующим. В итоге в мэрии решили восстановить его.

- На сегодняшний день готовые коммуникации для установки фонтана есть в парке имени Дурова (ул. Ворошилова). Поэтому это место рассматривается в качестве основного, - отметили в пресс-службе мэрии.

Однако вы можете высказать свое мнение и повлиять на результаты опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем полицейского подозревают в краже вещдока - грузовика «Камаз»
В Воронеже открыли памятник «отцу ВДВ»
В Воронеже рецидивист передал пенсионеру привет от сына и украл деньги
Для пяти сирот, потерявших мать в страшном ДТП в Воронежской области, нашли приемную семью
В воронежском аэропорту устроят авиашоу в стилистике времен Петра I
К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года
В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»
В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю
В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья
В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар
В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов
В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе
Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов
Реальные доходы воронежцев снизились на 5%
В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста
Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей
В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу
В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»