Воронежцам предлагают решить, где разместить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена»

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-30T19:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В официальной группе администрации Воронежа «ВКонтакте» 30 июля разместили опрос о том, где же стоит установить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена». Напомним, парк «Орленок» к концу июля 2020 года должны реконструировать за 237 млн рублей. Но если фонтан и входная группа будут воссозданы и займут в парке свое прежнее место, то «Чебурашка и крокодил Гена» переедут.

Некоторые воронежцы наверняка удивятся том, что эта композиция - не просто скульптура, а также фонтан. Когда-то он даже был действующим. В итоге в мэрии решили восстановить его.

- На сегодняшний день готовые коммуникации для установки фонтана есть в парке имени Дурова (ул. Ворошилова). Поэтому это место рассматривается в качестве основного, - отметили в пресс-службе мэрии.

Однако вы можете высказать свое мнение и повлиять на результаты опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU