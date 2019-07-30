К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Сейчас разрабатывается новая схема размещения рекламы
Многие рекламные щиты могут исчезнуть из городаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- К 2020 году мы обязаны уйти от большей части визуального рекламного мусора на основных магистралях и видовых местах города. Как минимум 50 процентов рекламных носителей будет убрано, - заявил 30 июля мэр Вадим Кстенин.
Через год как раз заключить договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций можно будет только через электронную торговую площадку.
Вместе с тем на время вообще могут быть остановлены торгов на долгосрочное право установки рекламных конструкций. Дело в том, что областной департамент имущественных и земельных отношений разрабатывает новую схему размещения рекламы и ее форматы.
ИСТОЧНИК KP.RU