Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-30T15:56:27+03:00

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Со вторника, 30 июля, можно будет задать вопросы резервному голкиперу «Факела» Станиславу Бучневу. Болельщики, вопросы которых понравятся вратарю, получат бесплатные билеты на ближайший домашний матч нашей команды с «Мордовией». Если будет несколько одинаковых, предпочтение отдадут тому, кто прислал раньше. Напомним, игра пройдет в субботу, 3 августа, начало в 18.00. Пока «Факел» занимает предпоследнее, 19 место. Команде очень нужна поддержка.

Вопросы можно присылать до 12.00 31 июля по электронной почте на адрес pr@fakelfc.ru с пометкой в теме письма «Бучневу». На лучшие из них наш голкипер ответит на канале ФК «Факел» в YouTube. В вопросе указывайте фамилию, имя и контактный телефон

В четверг, 1 августа, ищите видео с ответами Станислава Бучнева на https://www.youtube.com/c/fakeltv

ИСТОЧНИК KP.RU