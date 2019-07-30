2019-07-30T15:22:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья

У мужчины был дом в Поворино
Юрий КОЗЛОВ
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37-летний мужчина давно переехал жить в Московскую область. Но периодически навещал домик на малой родине – в Поворино. В последнее время не был там долго – с октября 2018-го по 29 мая 2019 года. А когда все-таки добрался до дома в Поворино и заглянул в сарай, то увидел, что исчез мопед «Флори». Через несколько дней, уже в июне, мужчина сообщил о краже в полицию.

Стражи порядка быстро выяснили, что мопед угнали местные подростки 16 и 18 лет. Молодые люди признали свою вину. Они рассказали, что, узнав о долгих отлучках хозяина, подошли к сараю, подобрали ключ к замку, сели на мопед и укатили. Транспортное средство разобрали на запчасти и продали. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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