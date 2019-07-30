2019-07-30T15:02:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар

Ему дали условный срок
Юрий КОЗЛОВ
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Хороший самовар бывает очень жалко.Хороший самовар бывает очень жалко.Фото: Сергей Соболев.
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Приговор по необычному делу вынес Павловский районный суд.

44-летний местный житель собрал из двух ружей одно, но большое. И с тех пор, видно, его так и подмывало испытать это «чудо техники». Осталось ждать, пока конструктор сильно напьется. Дойдя до кондиции, мужчина начал искать, куда бы пальнуть. На глаза попался самовар одной из односельчанок. «Почему бы и нет?» - подумал пьяный испытатель и выстрелил.

Самовар был испорчен. Его владелица доказала, что стоил он немало – 10800 рублей. За этот выстрел мужчина «заработал» уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений». Суд приговорил его к году условно. Полтора года – испытательный срок. Если снова действия, подпадающие под уголовное дело, - тюрьма. Самодельное ружье и два патрона изъяли, их уничтожат. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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