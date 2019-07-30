В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-30T14:55:53+03:00

Работа с боеприпасами Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Всего было уничтожено больше тысячи снарядов

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29 июля на подрывной площадке в районе села Сторожевое Острогожского района специалисты аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожили крупнейшую за 5 лет партию боеприпасов времен войны.

Напомним, 24 июля поступил вызов из Острогожского района. Взрывотехников вызвали рабочие, которые извлекали трубы магистрального газопровода «Краснодарский край – Серпухов». Когда приехавшие на место спасатели начали доставать боеприпасы из земли, то поняли, что нашли целый склад - 1031 взрывоопасный предмет!

Уничтожение боеприпасов в Воронежской области.29 июля на подрывной площадке в районе села Сторожевое Острогожского района

ИСТОЧНИК KP.RU