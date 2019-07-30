В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
29 июля на подрывной площадке в районе села Сторожевое Острогожского района специалисты аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожили крупнейшую за 5 лет партию боеприпасов времен войны.
Напомним, 24 июля поступил вызов из Острогожского района. Взрывотехников вызвали рабочие, которые извлекали трубы магистрального газопровода «Краснодарский край – Серпухов». Когда приехавшие на место спасатели начали доставать боеприпасы из земли, то поняли, что нашли целый склад - 1031 взрывоопасный предмет!
Уничтожение боеприпасов в Воронежской области.29 июля на подрывной площадке в районе села Сторожевое Острогожского района
ИСТОЧНИК KP.RU