2019-07-30T14:44:44+03:00
Происшествия

Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов

Она обманула 18 человек примерно на 100 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До шести лет лишения свободы грозит 29-летней жительнице села Репьевка. Ее обвиняют в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Девушка работала менеджером одного их кредитно-финансовых учреждений. В частности именно она занималась оформлением потребительских кредитов.

Сотрудница предлагала клиентам застраховать займы. Вот только получив согласие, она завышала сумму страховки. Часть денег действительно шла на страхование кредита, а другую часть, используя свое служебное положение, она просто забирала себе.

От таких махинаций пострадало 18 человек. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года
В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»
В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю
В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья
В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар
В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе
Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов
Реальные доходы воронежцев снизились на 5%
В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста
Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей
В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу
В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»