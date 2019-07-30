Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-30T14:44:44+03:00

Она обманула 18 человек примерно на 100 тысяч рублей

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До шести лет лишения свободы грозит 29-летней жительнице села Репьевка. Ее обвиняют в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Девушка работала менеджером одного их кредитно-финансовых учреждений. В частности именно она занималась оформлением потребительских кредитов.

Сотрудница предлагала клиентам застраховать займы. Вот только получив согласие, она завышала сумму страховки. Часть денег действительно шла на страхование кредита, а другую часть, используя свое служебное положение, она просто забирала себе.

От таких махинаций пострадало 18 человек. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU