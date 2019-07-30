В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-30T14:37:35+03:00

Были случаи, когда подросткам не вовремя отдавали зарплату и трудовую книжку

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Сотрудники прокуратуры Петропавловского района обнаружили много безобразий при приеме детей до 18 на работу.

В частности, 28 подростков взяли трудиться без документов о медосмотре. У родителей 37 детей не спрашивали согласия на то, чтобы их чадо работало, хотя по закону обязаны были это сделать. Был случай, когда подростка заставляли трудиться ночью. И уж совсем мерзко, что выявили факты, когда школьникам задерживали зарплату и не давали назад трудовую книжку.

Руководителю Петропавловского района и главам трех сел в связи со всеми этими безобразиями вынесли представления о необходимости навести порядок в этой сфере деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU