В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе
Сотрудники прокуратуры Петропавловского района обнаружили много безобразий при приеме детей до 18 на работу.
В частности, 28 подростков взяли трудиться без документов о медосмотре. У родителей 37 детей не спрашивали согласия на то, чтобы их чадо работало, хотя по закону обязаны были это сделать. Был случай, когда подростка заставляли трудиться ночью. И уж совсем мерзко, что выявили факты, когда школьникам задерживали зарплату и не давали назад трудовую книжку.
Руководителю Петропавловского района и главам трех сел в связи со всеми этими безобразиями вынесли представления о необходимости навести порядок в этой сфере деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU