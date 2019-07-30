2019-07-30T14:37:35+03:00
Общество

В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе

Были случаи, когда подросткам не вовремя отдавали зарплату и трудовую книжку
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Петропавловского района обнаружили много безобразий при приеме детей до 18 на работу.

В частности, 28 подростков взяли трудиться без документов о медосмотре. У родителей 37 детей не спрашивали согласия на то, чтобы их чадо работало, хотя по закону обязаны были это сделать. Был случай, когда подростка заставляли трудиться ночью. И уж совсем мерзко, что выявили факты, когда школьникам задерживали зарплату и не давали назад трудовую книжку.

Руководителю Петропавловского района и главам трех сел в связи со всеми этими безобразиями вынесли представления о необходимости навести порядок в этой сфере деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года
В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»
В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю
В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья
В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар
В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов
Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов
Реальные доходы воронежцев снизились на 5%
В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста
Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей
В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу
В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»