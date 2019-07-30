2019-07-30T13:55:02+03:00
Общество

Реальные доходы воронежцев снизились на 5%

Хотя формально люди стали получать больше средств
Олег ИВАНОВ
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В первом квартале 2019 года ежемесячный среднедушевой доход жителей Воронежской области составил 27,2 тысячи рублей. Это на 0,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Вот только, как сообщает Воронежстат, наши реальные денежные доходы за то же время наоборот снизились. С учетом корректировки на индекс потребительских цен – практически на 5%.

Но нужно понимать, что здесь исследователи считали не одну лишь зарплату. Напомним, не так давно мы со ссылкой на Воронежстат сообщали, что среднемесячная зарплата в нашем городе по сравнению с первым кварталом 2018 года выросла на 9,9% и составила 38 905 рублей. В целом же по региону - 31 920 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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