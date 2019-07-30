В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-30T13:30:33+03:00

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Борисоглебские полицейские передали в суд уголовное дело 61-летнего местного жителя. В сентябре 2018 года вечером на нерегулируемом перекрестке улиц 217 стрелковой дивизии и Юбилейной райцентра мужчина, ехавший на своей «пятерке», сбил мотоциклиста на «Хонде». По правилам он должен был уступить дорогу, но не сделал этого. В итоге 31-летний мотоциклист получил переломы лучевой и бедренной костей. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Водитель «пятерки» признал вину и на словах раскаялся в своем поведении. Но это не освобождает мужчину от ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU