2019-07-30T13:17:07+03:00
Происшествия

Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей

У них было изъято 10 игровых автоматов
Олег ИВАНОВ
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В первом полугодии 2019 года в Воронежской области возбуждено девять уголовных дел по фактам незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны. В прошлом году таких дел было семь. Об этом 30 июля сообщили в региональной прокуратуре.

- Изъято из незаконного оборота 97 игровых автоматов и компьютеров, прокурорами утверждены обвинительные заключения и направлено в суд 8 уголовных дел в отношении 22 лиц, 7 дел рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров, - отмечают в ведомстве.

К примеру, утверждено обвинительное заключение в отношении двух воронежцев, которые организовали и проводили азартные игры в одном из жилых домов по улице Софьи Перовской. У них было изъято 10 игровых автоматов. За короткий срок они заработали более 6 млн рублей. Уголовное дело находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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