2019-07-30T12:49:49+03:00
Общество

В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу

Планируется создать выставку изображений с различными уголками
Олег ИВАНОВ
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3 августа в 15:00 художников разных стилей и форматов, как профессионалов, так и любителей приглашают на пленэр по старому городу «Заповедный Воронеж». Сбор участников в сквере Ученых на Университетской площади напротив главного корпуса ВГУ.

- Особенность события в том, что перед началом пленэра участников ждет небольшая экскурсия от кандидата исторических наук Владимира Размустова и краеведа Ирины Лысиковой о воронежской крепости и знаковых местах города. Покажем уютные домики, тихие улочки и тот самый заповедный Воронеж, который пока еще сохранился в самом сердце города, - сообщают организаторы.

С помощью пленэр общественники хотят привлечь внимание к необходимости благоустройства исторической части города. Сейчас местные жители и активисты планируют обустроить территорию за Ильинским храмом, где в 2011 году во время археологических раскопок было найдено жилище первых жителей Воронежа.

Участникам пленэра напоминают, что нужна взять с собой материалы, которыми будет комфортно работать. Продолжительность мероприятия – около 2,5 часов. По итогам в конце сентября запланирована выставка работ участников «Заповедного Воронежа» в книжном клубе «Петровский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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