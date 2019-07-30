2019-07-30T12:51:21+03:00
Происшествия

В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку

Надо было только заплатить деньги за «корочку», подтверждающую их знание великого и могучего
Юрий КОЗЛОВ
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Экспресс-обучение русскому языку гастарбайтеров может потянуть на пару лет колонии.Экспресс-обучение русскому языку гастарбайтеров может потянуть на пару лет колонии.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Воронеже прокурорская проверка раскрыла весьма прибыльный бизнес. Гастарбайтерам продавали сертификаты о сдаче экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ ее нынешнего законодательства. Этот документ необходим для получения разрешения на работу либо патента. Аферисты договаривались с гастарбайтерами или их представителями о встрече по Интернету в городских торговых центрах. Там в обмен на деньги они давали поддельные «корочки».

На основании материалов прокурорской проверки работники органов дознания УМВД России по Воронежу возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права». Аферистам грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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