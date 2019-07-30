В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
В Воронеже прокурорская проверка раскрыла весьма прибыльный бизнес. Гастарбайтерам продавали сертификаты о сдаче экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ ее нынешнего законодательства. Этот документ необходим для получения разрешения на работу либо патента. Аферисты договаривались с гастарбайтерами или их представителями о встрече по Интернету в городских торговых центрах. Там в обмен на деньги они давали поддельные «корочки».
На основании материалов прокурорской проверки работники органов дознания УМВД России по Воронежу возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права». Аферистам грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU