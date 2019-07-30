2019-07-30T14:23:42+03:00
Происшествия

Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей

Пожилому человеку обещали компенсацию за контрафактные лекарства
Юрий КОЗЛОВ
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Жертвой мошенника стал 88-летний пенсионер, живущий в Северном микрорайоне. Мужчине позвонил незнакомец. Он представился полицейским. Рассказал, что лекарства, которые покупал пенсионер, якобы оказались поддельными, а руководство компании, продававшей их, за это будет судить. Пожилому человеку пообещал золотые горы – компенсацию за его моральные страдания в 1,5 миллиона рублей. Только вот некоторые расходы надо оплатить. Так пенсионер лишился 150 тысяч рублей.

Были за прошедшие сутки еще два менее изощренных случая мошенничества. Общий ущерб по ним составил 130 тысяч рублей. В итоге аферисты за сутки облегчили кошелек воронежцев на 280 тысяч. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские напоминают: не уставайте предупреждать ваших пожилых родственников, что нельзя доверять словам незнакомцев, звонящих по телефону или пристающих на улице. И тем более давать им деньги в обмен на какие-то обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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