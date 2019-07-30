2019-07-30T12:08:25+03:00
Происшествия

Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей

Второй год подряд в Левобережном отправляют на тот свет по шесть человек
Юрий КОЗЛОВ
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Кладбища и так растут не по дням, а по часам, а тут еще и убивать стали чаще.Кладбища и так растут не по дням, а по часам, а тут еще и убивать стали чаще.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники прокуратуры Воронежской области предоставили статистику по убийствам за первое полугодие 2019 года.

Формально жителей нашего региона стали убивать реже, на деле – больше. Есть такая казуистика, что если не доказан умысел на лишение жизни, то душегуб идет по статье «Причинение смерти по неосторожности». А какая разница родным – убили дорогого им человека случайно или намеренно?

Так вот, убийств без оговорок в области зарегистрировали 51 (в первом полугодии 2018-го - 57). А вот «причинений смерти по неосторожности» было 15, а стало 23. Выходит, на самом деле убийств стало больше. Было 72, стало 74.

В Воронеже за первое полугодие 2019-го лишили жизни 18 человек (год назад - 15). В печальных лидерах – Левобережный район. Там уже второй год подряд убивают по 6 человек. В Коминтерновском и Ленинском районе душегубов стало больше на одного. Было 3 убийства, стало 4. В Центральном в первом полугодии 2018-го на тот свет не отправляли никого, в 2019-м – уже 2 случая. В Советском тоже два убийства (как и год назад). И лишь в Железнодорожном районе их вовсе не было (год назад одно). Еще в шести случаях «причиняли смерть по неосторожности» (год назад – семь раз).

В Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Новохоперском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском и Подгоренском районах и в Нововоронеже убийств в 2019 году не регистрировали.

Обычные убийства раскрывали в 94 процентах случаев. Душегубов, «причинивших смерть по неосторожности», поймали всех. Кстати, рост числа подобных убийств был в Верхнемамонском и Новоусманском (с 0 до 2), а также Лискинском (с 0 до 3) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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