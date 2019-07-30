Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Сотрудники прокуратуры Воронежской области предоставили статистику по убийствам за первое полугодие 2019 года.
Формально жителей нашего региона стали убивать реже, на деле – больше. Есть такая казуистика, что если не доказан умысел на лишение жизни, то душегуб идет по статье «Причинение смерти по неосторожности». А какая разница родным – убили дорогого им человека случайно или намеренно?
Так вот, убийств без оговорок в области зарегистрировали 51 (в первом полугодии 2018-го - 57). А вот «причинений смерти по неосторожности» было 15, а стало 23. Выходит, на самом деле убийств стало больше. Было 72, стало 74.
В Воронеже за первое полугодие 2019-го лишили жизни 18 человек (год назад - 15). В печальных лидерах – Левобережный район. Там уже второй год подряд убивают по 6 человек. В Коминтерновском и Ленинском районе душегубов стало больше на одного. Было 3 убийства, стало 4. В Центральном в первом полугодии 2018-го на тот свет не отправляли никого, в 2019-м – уже 2 случая. В Советском тоже два убийства (как и год назад). И лишь в Железнодорожном районе их вовсе не было (год назад одно). Еще в шести случаях «причиняли смерть по неосторожности» (год назад – семь раз).
В Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Новохоперском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском и Подгоренском районах и в Нововоронеже убийств в 2019 году не регистрировали.
Обычные убийства раскрывали в 94 процентах случаев. Душегубов, «причинивших смерть по неосторожности», поймали всех. Кстати, рост числа подобных убийств был в Верхнемамонском и Новоусманском (с 0 до 2), а также Лискинском (с 0 до 3) районах.
ИСТОЧНИК KP.RU