В воронежском водохранилище рыбаки нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-30T11:23:44+03:00

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В воскресенье, 28 июля, около пяти часов вечера в Железнодорожном районе около улицы 25 Января на берегу водохранилища рыбаки увидели странный предмет на воде. Подошли поближе и ужаснулись – это была женщина, не подававшая признаков жизни. Рыбаки, надеясь все же ее спасти, вызвали скорую, но это уже было бесполезно. Врачи констатировали смерть.

Личность погибшей выясняют полицейские и сотрудники Следственного комитета. Тело отправили на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Работники силовых структур также выясняют, как она попала в водохранилище. Не исключено, что женщина купалась в необорудованном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU