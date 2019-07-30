В Воронеже иномарка сбила 8-летнего мальчика
Ребенок ехал по дороге на велосипеде
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В понедельник, 29 июля, в 10.40 на Бульваре Пионеров «Дэу-Нексия» сбила маленького велосипедиста. Мальчик проезжал небольшую дорогу между дворов. 28-летняя женщина, рулившая иномаркой, почему-то не успела среагировать и предотвратить наезд. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются, почему у нее это не получилось сделать. Ребенка отвезли в больницу.
В отделе пропаганды ГИБДД напоминают родителям: не следует отпускать маленьких детей со двора кататься на велосипедах. Так же, как и подросткам не надо торопиться покупать скутер или мотоцикл.
ИСТОЧНИК KP.RU