В Воронеже иномарка сбила 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-30T10:56:45+03:00

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В понедельник, 29 июля, в 10.40 на Бульваре Пионеров «Дэу-Нексия» сбила маленького велосипедиста. Мальчик проезжал небольшую дорогу между дворов. 28-летняя женщина, рулившая иномаркой, почему-то не успела среагировать и предотвратить наезд. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются, почему у нее это не получилось сделать. Ребенка отвезли в больницу.

В отделе пропаганды ГИБДД напоминают родителям: не следует отпускать маленьких детей со двора кататься на велосипедах. Так же, как и подросткам не надо торопиться покупать скутер или мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU