2019-07-30T10:46:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области возбудили уголовное дело по поводу провалившегося в яму с битумом мужчины

Сотрудники прокуратуры обвиняют «неустановленных лиц» в загрязнении земли вредными продуктами [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Мужчина был черным с ног до головы.Мужчина был черным с ног до головы.Фото: Подслушано в Павловске.
Изменить размер текста:

Случай, когда в Павловскую больницу попал полностью покрытый битумом мужчина – он был черный с головы до ног – не остался без внимания прокуратуры. Ее сотрудники выяснили, что на земельном участке между гаражно-строительным кооперативом «Гранит» и заправочной станцией неустановленные лица сделалим искусственную насыпь из гранитного отсева. В ней они хранили дорожный жидкий битум. Он потихоньку стекал и загрязнял и прилегающие земли. Что привело к химическому изменения состава почвы. Ну и, наконец, в него попал мужчина, которого чудом спасли. Битум врачам пришлось соскребать бритвенными станками.

Битум пришлось соскребать бритвенными станками. Фото: Подслушано в Павловске.

Битум пришлось соскребать бритвенными станками.Фото: Подслушано в Павловске.

Материалы прокурорской проверки направили в отдел МВД по Павловскому району Воронежской области. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими веществами при их хранении, повлекшие причинение вреда окружающей среде». Ответственность по ней - штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы- до 480 часов, либо исправительные работы (до двух лет). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора района.

Напомним, в Воронежской в Борисоглебске был случай, когда в яме с мазутом погиб ребенок – там пять лет был открыт котлован с опасной жижей. За смерть мальчика тогда так никто и не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В воронежском водохранилище рыбаки нашли труп женщины
В Воронеже иномарка сбила 8-летнего мальчика
Воронежские власти объясняют пробки в Лосево семикратным ростом трафика
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
Сенатор Сергей Лукин: Вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок отвечает интересам общества
В центре Воронежа в ночном ДТП сбили мотоциклиста с девушкой
Панинская пенсионерка, выигравшая 506 миллионов рублей, переехала в новый дом
Под Воронежем гриб пробил асфальт прямо у здания районной администрации
В Воронеже иномарка протаранила автобус
Агрегаторы договорились с ГИБДД: в Воронеже будут внимательно проверять водителей такси
Ушел Почетный гражданин Воронежа, проживший больше века
Воронежская фирма накопила штрафов ГИБДД почти на 3 миллиона рублей
Воронежская красавица-бегунья чудом вырвала победу на чемпионате России
В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое
Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид
Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями
Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж