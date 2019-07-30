В Воронежской области возбудили уголовное дело по поводу провалившегося в яму с битумом мужчины

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-30T10:46:44+03:00

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Случай, когда в Павловскую больницу попал полностью покрытый битумом мужчина – он был черный с головы до ног – не остался без внимания прокуратуры. Ее сотрудники выяснили, что на земельном участке между гаражно-строительным кооперативом «Гранит» и заправочной станцией неустановленные лица сделалим искусственную насыпь из гранитного отсева. В ней они хранили дорожный жидкий битум. Он потихоньку стекал и загрязнял и прилегающие земли. Что привело к химическому изменения состава почвы. Ну и, наконец, в него попал мужчина, которого чудом спасли. Битум врачам пришлось соскребать бритвенными станками.

Битум пришлось соскребать бритвенными станками.Фото: Подслушано в Павловске.

Материалы прокурорской проверки направили в отдел МВД по Павловскому району Воронежской области. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими веществами при их хранении, повлекшие причинение вреда окружающей среде». Ответственность по ней - штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы- до 480 часов, либо исправительные работы (до двух лет). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора района.

Напомним, в Воронежской в Борисоглебске был случай, когда в яме с мазутом погиб ребенок – там пять лет был открыт котлован с опасной жижей. За смерть мальчика тогда так никто и не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU