Воронежские власти объясняют пробки в Лосево семикратным ростом трафика

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-30T12:05:33+03:00

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С завидной регулярностью появляются сообщения о 30-километровых пробках в Лосево Павловского района. Чтобы избежать заторов, там уже и движение фур ограничили - не особенно помогает (как сообщают читатели, большегрузов на участке по-прежнему много).

Фур на участке по-прежнему много. Фото: Ирина Евст.

В областном правительстве объясняют пробки ростом числа автомобилей на М-4 "Дон".

- В 2019 году трафик отдыхающих в южном направлении вырос многократно. Например, в июле на луганском направлении количество машин в сравнении с таким же периодом прошлого года увеличилось сразу в семь раз, - констатируют в облправительстве. Кстати, точные цифры за прошлый год сообщили в "Автодоре". - Предположительно, это связано с изменением планов россиян по зарубежному отдыху: многие предпочли ему отдых на российских побережьях. Власти региона совместно с ГИБДД предпринимают усиленные меры по разгрузке пробок.

Неудобства должны исчезнуть следующим летом. К этому времени обещают сдать платный объезд Лосево и Павловска.

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ИСТОЧНИК KP.RU