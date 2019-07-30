Сенатор Сергей Лукин: Вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок отвечает интересам общества
В ходе заключительного 464 заседания весенней сессии Совета Федерации верхняя палата парламента одобрила закон, совершенствующий процессы градостроительного зонирования и комплексного развития территорий
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Сенатор Сергей Лукин отметил, что предлагаемые принятым законопроектом новации направлены на выполнение поручений Президента России по итогам нескольких заседаний Госсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU