2019-07-30T10:24:53+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин: Вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок отвечает интересам общества

В ходе заключительного 464 заседания весенней сессии Совета Федерации верхняя палата парламента одобрила закон, совершенствующий процессы градостроительного зонирования и комплексного развития территорий
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сенатор Сергей Лукин отметил, что предлагаемые принятым законопроектом новации направлены на выполнение поручений Президента России по итогам нескольких заседаний Госсовета.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В воронежском водохранилище рыбаки нашли труп женщины
В Воронеже иномарка сбила 8-летнего мальчика
В Воронежской области возбудили уголовное дело по поводу провалившегося в яму с битумом мужчины
Воронежские власти объясняют пробки в Лосево семикратным ростом трафика
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
В центре Воронежа в ночном ДТП сбили мотоциклиста с девушкой
Панинская пенсионерка, выигравшая 506 миллионов рублей, переехала в новый дом
Под Воронежем гриб пробил асфальт прямо у здания районной администрации
В Воронеже иномарка протаранила автобус
Агрегаторы договорились с ГИБДД: в Воронеже будут внимательно проверять водителей такси
Ушел Почетный гражданин Воронежа, проживший больше века
Воронежская фирма накопила штрафов ГИБДД почти на 3 миллиона рублей
Воронежская красавица-бегунья чудом вырвала победу на чемпионате России
В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое
Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид
Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями
Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж