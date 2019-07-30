В центре Воронежа в ночном ДТП сбили мотоциклиста с девушкой

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-30T09:54:37+03:00

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В понедельник, 29 июля, в 23.10 на перекрестке улиц Плехановской и Пушкинской случилась авария. Ее очевидцы сообщают, что водитель легковой машины неосторожно делал разворот и сбил мотоциклиста. Все уже привыкли к ночным гонкам рокеров. Но этот мужчина ехал на нормальной скорости, на заднем сидении мотоцикла сидела девушка.

Мотоциклист с пассажиркой после ДТП сумели встать. Вскоре к месту аварии подъехал патруль ДПС. В итоге водителя мотоцикла все же увезли в больницу - у него много ушибов и ссадин на лице.

ИСТОЧНИК KP.RU