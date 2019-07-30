Под Воронежем гриб пробил асфальт прямо у здания районной администрации

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-30T09:10:24+03:00

Боярский мог бы спеть: "Прорастают грибы сквозь асфальт". Фото: "Мой и твой Воронеж".

Местные жители отмечают, что его толщина в этом месте не более 2-3 сантиметров

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В Семилуках сняли огромный гриб, выросший прямо из асфальта недалеко от здания районной администрации. На вид он похож на гигантский шампиньон.

Один из местных жителей заметил, что невероятных усилий гриб для этого мог не прикладывать - толщина асфальта в этом месте очень небольшая (2-3 сантиметра). Между тем, по данным специалистов, пробивная сила у этих существ растительного мира очень мощная.

Напомним, 27 июля в электричке на фото попал пожилой мужчина, везший гигантские головачи, добытые им в лесу у поселка Синицино Верхнехавского района. На чудо природы сбежался поглядеть весь вагон.

ИСТОЧНИК KP.RU