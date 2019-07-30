В Воронеже иномарка протаранила автобус
В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали пост, в котором сообщают об аварии на улице Ворошилова, недалеко от торгового комплекса «5 звезд». По свидетельствам очевидцев аварии, в понедельник, 29 июля, около пяти часов вечера «Датсун» врезался в автобус, за рулем которого была 48-летняя женщина. При этом водитель легковушки якобы даже не пытался затормозить. Очевидцы ДТП сообщают, что пьяным он не выглядел. В итоге у «Датсуна» оказался смятым капот. У маршрутки повреждения незначительные – оторвана часть бампера.
В ГИБДД сообщили, что водителю «Датсуна» 27 лет, он получил закрытый перелом колена и травму головы. Молодого человека отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU