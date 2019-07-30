Панинская пенсионерка, выигравшая 506 миллионов рублей, переехала в новый дом

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-30T09:35:24+03:00

Почти два года после выигрыша семья оставалась в старом доме. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Отпраздновала новоселье одна из богатейших женщин Воронежской области (если верить, что ее выигрыш в лотерею действительно был столь большим - 506 миллионов рублей). Как рассказали жители Панинского района, Наталья Власова вместе с мужем съехала из старого одноэтажного домика, к которому протоптали тропу любопытные журналисты и всякого рода просители.

Где же поселилась семья? Там же, в райцентре, но в новой "усадьбе". Отметить, что этим словом в Панино называют любой отдельно стоящий дом с участком. Вот и новое жилище Власовых - аккуратное двухэтажное строение с гаражом - трудно назвать усадьбой в общепринятом значении. Никаких, понимаешь ли, античных колонн и бронзовых львов - дом добротный, но относительно скромный.

Новая "усадьба" в процессе строительства.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

О том, как Власовы распорядились баснословной суммой, информации мало. Известно, что купили дочери квартиру в Воронеже, приобрели несколько иномарок (далеко не суперкаров) себе и родственникам, помогли семье погорельцев, пожертвовали определенную сумму церкви.

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ИСТОЧНИК KP.RU