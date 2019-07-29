Агрегаторы договорились с ГИБДД: в Воронеже будут внимательно проверять водителей такси

СЕГОДНЯ 20:36 2019-07-29T20:39:03+03:00

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Во время старта тренингов по детской безопасности был анонсирован круглый стол с участием ГИБДД и агрегаторов такси. Такая встреча в Воронеже состоялась. По ее итогам решено ужесточить контроль за допуском к заказам.

Как рассказал Игорь Качкин, заместитель начальника областного УГИБДД, сегодня агрегаторы не могут удостовериться, все ли у водителя в порядке с документами, не лишен ли он прав.

- Мы договорились о том, что будем получать от агрегаторов запросы по конкретным водителям, которые участвуют в перевозке граждан. Их проверят по базе. С теми, кто не имеет права управлять транспортными средствами, агрегаторы не будут заключать договор, - заключил Игорь Качкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU