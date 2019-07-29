Ушел Почетный гражданин Воронежа, проживший больше века

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-29T20:06:46+03:00

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В возрасте 102 лет ушел Мамед Мерзамамедович Джабраилов, почетный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Об этом сообщает городская администрация.

Мамед Джабраилов с 1936 года служил на Черноморском флоте. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на Черном море, участвовал в защите и освобождении Воронежа, в боях на Курской дуге. Далее освобождал Украину, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Австрию. Получил три ранения. Награжден двумя орденами "Красной Звезды", орденом "Отечественной войны" 1 степени и большим количеством других наград. С 1963 года жил в Воронеже, занимался общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи.

Мэр Вадим Кстенин выразил соболезнования родным и близким Мамеда Мерзамамедовича.

ИСТОЧНИК KP.RU