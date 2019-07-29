2019-07-29T19:13:05+03:00
Авто

Воронежская фирма накопила штрафов ГИБДД почти на 3 миллиона рублей

Долги взыскали только после ареста коммерческого транспорта
Виктор ПАВЛОВ
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Большинство штрафов - конечно, не превышение скорости.Большинство штрафов - конечно, не превышение скорости.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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2,8 миллиона рублей. Именно такую сумму штрафов ГИБДД накопила воронежская фирма, занимающаяся грузоперевозками. Большая часть из этой суммы - взыскания за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта.

Компания не спешила погашать долг и вообще делала вид, что его не существует. Судебные приставы считали по другому. Они наложили арест на магистральный тягач "Ивеко" 2017 года выпуска - довольно дорогой транспорт. В итоге организация сразу отыскала деньги на штраф.

- Погашены задолженность в размере 2,8 миллионов рублей, а также исполнительский сбор в размере 196 тысяч рублей, - сообщают в УФССП по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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