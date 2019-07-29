Воронежская фирма накопила штрафов ГИБДД почти на 3 миллиона рублей
2,8 миллиона рублей. Именно такую сумму штрафов ГИБДД накопила воронежская фирма, занимающаяся грузоперевозками. Большая часть из этой суммы - взыскания за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта.
Компания не спешила погашать долг и вообще делала вид, что его не существует. Судебные приставы считали по другому. Они наложили арест на магистральный тягач "Ивеко" 2017 года выпуска - довольно дорогой транспорт. В итоге организация сразу отыскала деньги на штраф.
- Погашены задолженность в размере 2,8 миллионов рублей, а также исполнительский сбор в размере 196 тысяч рублей, - сообщают в УФССП по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU