Воронежская фирма накопила штрафов ГИБДД почти на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-29T19:13:05+03:00

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2,8 миллиона рублей. Именно такую сумму штрафов ГИБДД накопила воронежская фирма, занимающаяся грузоперевозками. Большая часть из этой суммы - взыскания за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта.

Компания не спешила погашать долг и вообще делала вид, что его не существует. Судебные приставы считали по другому. Они наложили арест на магистральный тягач "Ивеко" 2017 года выпуска - довольно дорогой транспорт. В итоге организация сразу отыскала деньги на штраф.

- Погашены задолженность в размере 2,8 миллионов рублей, а также исполнительский сбор в размере 196 тысяч рублей, - сообщают в УФССП по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU