2019-07-29T18:06:43+03:00
Авто

Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид

28-летняя девушка припарковалась на специальном месте
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Сотрудники Госавтоинспекции долго изучали фотографию ярко-красного "Мерседеса", припаркованную на месте для инвалидов. Водитель занял его около торгового центра "Европа" на Ленинском проспекте 22 июля.

Стражи порядка нашли человека, который был за рулем. Увы, это оказался не инвалид. 28-летняя девушка не стала отпираться, что совершила нарушение. По части 2 статьи 12.19 КоАП ей назначили 5000 рублей штрафа.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД, смело сообщайте в ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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