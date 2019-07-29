Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-29T17:40:48+03:00

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Фирму "Новохоперск-АГРО-Инвест" проверили инспекторы Россельхознадзора. Эта компания ведет сельскохозяйственную деятельность в нескольких районах области.

Во время проверки специалисты выяснили, что на участок площадью 34 га в Грибановском районе зарос сорной травой и даже древесной растительностью. Например, там нашли пятиметровые березы и четырехметровые вязы. Следов сенокоса или выпаса скота на участке не нашли. А это уже нарушение земельного законодательства. Обнаружили и другую проблему: фирма использовала пестициды, но не контролировала, как много их осталось в почве.

В итоге фирму признали виновной. Организация заплатит 200 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU