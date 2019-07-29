2019-07-29T17:13:51+03:00
Общество

Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе

Мэрия дала совсем небольшой список домов, зато «Квадра» - целую кучу
Юрий КОЗЛОВ
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Для многих в августе наступит время поливать себя горячей водой из чайника или из ковшика.Для многих в августе наступит время поливать себя горячей водой из чайника или из ковшика.Фото: из архива «КП»
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На сайтах мэрии и «Квадры» опубликовали список домов, у которых в августе отключат горячую воду. Если в администрации дали совсем небольшой список, то в теплоснабжающей организации размахнулись ого-го. Мы для удобства читателей дадим общую картину, а не два столь разных по объему документа. Его выложим на сайт несколько позже. Впрочем, можно ориентироваться на список «Квадры», он гораздо ближе к действительности. Его можно увидеть здесь

Пока же скажем, что либо греть воду на плите, либо включать водонагреватели придется в основном жителям Коминтерновского (715 домов), Советского (446), Левобережного (301) и Железнодорожного (252) районов. Гораздо меньше это затронет Ленинский (47) и Центральный (16). Впрочем, это легко объяснимо. В этих районах во многих домах стоят газовые колонки. В них есть очевидный плюс – их владельцы сами решают, когда им включить горячую воду, а когда – нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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