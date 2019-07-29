Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Проверенная фишка мошенников: говорить, что вокруг полно мошенников. Так они ослабляют нашу бдительность. Этот метод испытала на себе 32-летняя женщина из Кантемировского района. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Женщина выложила объявление о сдаче жилья в аренду. Позвонил потенциальный квартирант и сказал, что очень боится столкнуться с обманом. Он попросил женщину доказать, что у нее нет задолженностей по ЖКХ. Для этого нужно было совершить определенные операции у банкомата.
- В течение получаса женщина перевела мошеннику более 130 тысяч рублей. Она успела совершить 14 операций с банковской картой, прежде чем поняла, что ее обманывают.
Мошенника ищут, ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU