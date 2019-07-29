Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-29T17:04:31+03:00

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Проверенная фишка мошенников: говорить, что вокруг полно мошенников. Так они ослабляют нашу бдительность. Этот метод испытала на себе 32-летняя женщина из Кантемировского района. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Женщина выложила объявление о сдаче жилья в аренду. Позвонил потенциальный квартирант и сказал, что очень боится столкнуться с обманом. Он попросил женщину доказать, что у нее нет задолженностей по ЖКХ. Для этого нужно было совершить определенные операции у банкомата.

- В течение получаса женщина перевела мошеннику более 130 тысяч рублей. Она успела совершить 14 операций с банковской картой, прежде чем поняла, что ее обманывают.

Мошенника ищут, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU