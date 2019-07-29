Воронежские прокуроры вернули четыре "потерянных" дела

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-29T16:46:21+03:00

Они были известны, но по какой-то причине не учтены

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В прокуратуре области рассказали, как много экономических преступлений было совершено в первом полугодии 2019. Как сообщили в ведомстве, зарегистрировано почти 800 преступлений (5% от общего числа). Самое распространенное из них - изготовление и сбыт поддельных денег (249 случаев). Отмечено 80 преступлений против государственной власти.

- Сумма возмещенного ущерба, причиненного экономическими преступлениями, увеличилась с 168 до 552 млн. рублей, - заявили в прокуратуре.

Правоохранители также проверили, как проходят следствие и суд по таким делам. В итоге вернули на рассмотрение более 700 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 133 решения о приостановлении производства. Кроме того на учет поставили четыре преступления, которые были известны, но почему-то не учтены.

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ИСТОЧНИК KP.RU