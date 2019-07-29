2019-07-29T16:46:21+03:00
Происшествия

Воронежские прокуроры вернули четыре "потерянных" дела

Они были известны, но по какой-то причине не учтены
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изготовление и сбыт поддельных денег - одно из самых распространенных экономических преступлений.Изготовление и сбыт поддельных денег - одно из самых распространенных экономических преступлений.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В прокуратуре области рассказали, как много экономических преступлений было совершено в первом полугодии 2019. Как сообщили в ведомстве, зарегистрировано почти 800 преступлений (5% от общего числа). Самое распространенное из них - изготовление и сбыт поддельных денег (249 случаев). Отмечено 80 преступлений против государственной власти.

- Сумма возмещенного ущерба, причиненного экономическими преступлениями, увеличилась с 168 до 552 млн. рублей, - заявили в прокуратуре.

Правоохранители также проверили, как проходят следствие и суд по таким делам. В итоге вернули на рассмотрение более 700 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 133 решения о приостановлении производства. Кроме того на учет поставили четыре преступления, которые были известны, но почему-то не учтены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронежцам выдавали зарплату фальшивыми деньгами. А иностранцы пытались сбыть в нашем городе лже-евро. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое
Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид
Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями
Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж
Специалисты рассказали, как воронежцам спастись от крыс, которые атаковали их двор
Руководитель департамента экологии Воронежской области может уйти на повышение в Росприроднадзор
Как Воронеж отметит День ВДВ - 2019
Под Воронежем гость избил и задушил хозяина дома
В Воронежской области за пять лет построят 16 мусоросортировочных комплекса
Жилинспекция Воронежской области составила рейтинг УК
В Сети выложили видео самого обидного гола в ворота воронежского «Факела»
Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию об архитектурном и скульптурно наследии
До 120 тысяч в месяц можно заработать в Воронеже
Капремонт воронежского театра кукол «Шут» обойдется в 24,7 млн рублей
В Воронеже водитель на крутом «Порше» демонстративно нарушил ПДД
Ночью в Воронежской области полыхал автомобиль BMW
В Воронежской области пешехода сбили сразу два автомобиля
В воронежских лесах устанавливают квартальные столбы с функцией компаса
Житель Воронежской области помог вытащить застрявшую в грязи "Ладу" и угнал ее
«Магнит» потерял 1,2 миллиарда рублей из-за пожара на складе под Воронежем
На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»
В воронежском селе столкнулись и опрокинулись цистерна и внедорожник
Воронежцев после двух дней холодов ждет потепление