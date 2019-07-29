Специалисты рассказали, как воронежцам спастись от крыс, которые атаковали их двор

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-29T17:06:49+03:00

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В Воронеже жители микрорайона Боровое жалуются на крыс, которые атаковали их двор. Грызуны облюбовали мусорную площадку между домами № 2ф и № 2ш на улице Сельской. Жуткое видео появилась в соцсетях 27 июля. По словам горожан, они несколько раз обращались в управляющую компанию, но хвостатых гостей у них, наоборот, стало больше. Воронежцы с ужасом ждут холодов, опасаясь, что крысы переберутся в их квартиры.

Представители УК 36 пояснили «Комсомолке», что письменных жалоб от жильцов им не поступало. Горожане лишь несколько раз позвонили в компанию, после чего специалисты сразу же провели дератизацию. По данным УК, последнюю обработку провели 26 июля.

- Чтобы яд подействовал, должно пройти время. Это не случается мгновенно. К тому же, после дератизации звонков от жильцов к нам не поступало, - пояснили в УК 36.

Также мы обратились в региональное Управление Роспотребнадзор. Специалисты рассказали «КП», как в таких случаях следует действовать воронежцам и что входит в обязанности управляющих компаний.

- Начнем с того, что дератизация должна проводиться ежемесячно. Кроме того, ответственным лицам необходимо следить за тем, чтобы мусорные отходы вывозились вовремя. Тогда грызуны останутся без пропитания. Также на территории необходимо поддерживать чистоту. Мусор не должен валяться рядом с баками. Если же проблема все-таки настигла местных жителей, и крысы обосновались в их дворе, первым делом горожане должны написать жалобу в УК. В течение 10 - 14 дней им придет ответ. После этого компания должна принять меры по обработке территории. Если же этого не произошло, с документами, подтверждающими обращение в УК, жильцам следует отправиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, - рассказали в ведомстве.

Также санитарные врачи отметили, что сразу обращаться в Роспотребнадзор не стоит, так как эта инстанция является крайней мерой и без предварительной жалобы в УК принять горожан не сможет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/722931" frameborder="0"></iframe> Крысы в воронежском дворе..Автор: Игорь Голощапов.

ИСТОЧНИК KP.RU