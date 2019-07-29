2019-07-29T16:10:30+03:00
Общество

Руководитель департамента экологии Воронежской области может уйти на повышение в Росприроднадзор

Алексей Карякин, вероятно, уже в сентябре сменит должность
Олег ИВАНОВ
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Алексей КарякинАлексей КарякинФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Предположительно, уже в этом сентябре руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин может стать главой Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора. Об этом сообщил источник «КП-Воронеж» 29 июля. Впрочем, официально данная информация не подтверждается.

Напомним, Алексей Федорович с апреля 2012 года занимает должность руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. По слухам, приемником Алексея Карякина может стать руководителя городского управления экологии Наталья Ветер. Однако говорить об этом рано, так как рассматриваются и другие варианты.

Алексей Федорович родился 5 января 1976 года в городе Нукус Республики Каракалпакстан. В 1997 году он окончил геологический факультет Воронежского государственного университета, в 2008 году - Российскую Академию Государственной Службы при Президенте РФ. В1997 и 1998 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ.

С 2002 года руководил ОАО «Воронежский завод строительных алюминиевых конструкций». С 2004 года по 2012 год возглавлял МУП «Водоканал Воронежа». С марта 2010 года по апрель 2012 года являлся депутатом Воронежской областной Думы, заместителем председателя комитета по коммунальному хозяйству и строительству.

В 2011 году в составе рабочей группы при Министерстве регионального развития РФ принимал участие в разработке Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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