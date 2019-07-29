Как Воронеж отметит День ВДВ - 2019

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-29T16:01:42+03:00

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2 августа Воронеж отметит День ВДВ. Но праздничные мероприятия стартуют уже 30 июля. В парке Победы на улице Генерала Лизюкова пройдет открытие памятника генералу Василию Маргелову, легендарному командующему ВДВ.

Уже 2 августа в том же парке ожидается выставка военной техники. Стартует она в 9.00. В 10.30 начнется и праздничная программа, включающая показательный рукопашный бой.

В 15.00 в клубе "Первомайский" (ул. Центральная, 44) откроется фотовыставка ко Дню десантника. А в клубе "Подклетное" (ул. Арбатская, 66) в 13.00 ожидается спортивная программа "Веселые старты". В тот же вечер можно посетить концерт "Никто, кроме нас" в "Городском дворце культуры" на 9 Января. Стартует он в 18.00.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU