2019-07-29T16:01:42+03:00
Звезды

Как Воронеж отметит День ВДВ - 2019

Публикуем афишу заметных концертов, выставок и соревнований
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Ирина ТАРАСОВА
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2 августа Воронеж отметит День ВДВ. Но праздничные мероприятия стартуют уже 30 июля. В парке Победы на улице Генерала Лизюкова пройдет открытие памятника генералу Василию Маргелову, легендарному командующему ВДВ.

Уже 2 августа в том же парке ожидается выставка военной техники. Стартует она в 9.00. В 10.30 начнется и праздничная программа, включающая показательный рукопашный бой.

В 15.00 в клубе "Первомайский" (ул. Центральная, 44) откроется фотовыставка ко Дню десантника. А в клубе "Подклетное" (ул. Арбатская, 66) в 13.00 ожидается спортивная программа "Веселые старты". В тот же вечер можно посетить концерт "Никто, кроме нас" в "Городском дворце культуры" на 9 Января. Стартует он в 18.00.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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