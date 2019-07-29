2019-07-29T15:46:37+03:00
Происшествия

Под Воронежем гость избил и задушил хозяина дома

Ссора произошла после пьяных посиделок
Юрий КОЗЛОВ
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После изрядного количества выпитого гость избил и задушил хозяина.После изрядного количества выпитого гость избил и задушил хозяина.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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Вечером в четверг, 25 июля, настоящим кошмаром закончилось пьяное застолье в одном из домов поселка Степной Каширского района.

43-летний безработный пришел в гости к 61-летнему мужчине. Мирная выпивка быстро превратилась в бурное выяснение отношений. Гость набросился на хозяина, избил его и задушил. Труп мужчины обнаружила соседка. Шокированная женщина позвонила в полицию. Вскоре к расследованию убийства подключились сотрудники СК.

Полицейские и работники СК быстро вычислили преступника. 43-летнего мужчину задержали, он признал свою вину и подтвердил свои показания во время следственного эксперимента.

- Наши сотрудники подали ходатайство о заключении мужчины под стражу, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Нововоронеж регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин. - Назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели, в том числе признанная потерпевшей сестра погибшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Задержанному мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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