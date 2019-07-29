В Воронежской области за пять лет построят 16 мусоросортировочных комплекса

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-29T15:45:47+03:00

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Мусорная реформа обсуждалась 29 июля на планерке в облправительстве. В частности руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Галина Смирнова заявила, что Воронежская область полностью должна начать работать по новой схеме утилизации мусора к 1 января 2020 года (подробнее об этом - в нашем материале). А заместитель главы департамента природных ресурсов и экологии региона Галина Воробьева рассказала о местах хранения и переработки ТКО.

- Сейчас у нас 17 полигонов, включенных в региональный реестр, и 305 свалок. Все места захламления, которые выявили в 2016-17 годах, ликвидировали. В 2018 обнаружили десять таких мест. Шесть убрали, работа с четырьмя еще продолжается, - пояснила Галина Воробьева.

Что касается материалов, которые можно переработать (запрет на захоронение закреплен на федеральном уровне): металлолом, лампы, картон, шины, полиэтилен, полимерные материалы, стеклянные тары, с ними должны справляться мусоросортировочные комплексы (МСК).

- В области созданы МСК в Борисоглебске, Павловске, Россоши. Также на территории Воронежского межмуниципального кластера действует мусоросортировочный завод в Семилукском районе мощностью 440 тысяч тонн в год. Кроме того, на полигонах в Новоусманском и Поворинском районах работают мусоросортировочные линии мощностью по 10 тонн мощность. А до 2024 года в регионе планируется построить еще 16 МСК, - добавила чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU