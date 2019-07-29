В Сети выложили видео самого обидного гола в ворота воронежского «Факела»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-29T15:09:51+03:00

Мало того, что ворота нашей команды Адлан Кацаев поразил, сидя на траве, так еще и голкипер пропустил мяч между ног [видео]

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Смакуя победу над «Факелом» - 1:0, на сайте ФК «СКА-Хабаровск» выложили видео курьезного гола Адлана Кацаева, решившего судьбу встречи. На замедленном повторе видно, что поскользнувшийся и упавший чеченский футболист вовремя заметил, что мяч после удара партнера по команде летит рядом с ним и удачно подставил ногу. Вратарь Ермаков уже дернулся в одну сторону, не успел нормально среагировать. И пропустил мяч в «очко», то есть, между ног, что по меркам дворового футбола считается позором. Иные даже просят за такой гол подкинуть им деньжат. Ну а если серьезно, вины вратаря в этом стечении обстоятельств нет – все вопросы к защитникам.

По итогам пятого тура «Факел» опустился на предпоследнее 19 место. Наша команда пока набрала всего два очка. Если вспомнить комплектацию перед сезоном, когда за считанные дни до его начала в ней числился один футболист Вадим Черный (сейчас он, кстати ушел в «КамАЗ» из Набережных Челнов, играющий во второй лиге), то ничего удивительного нет. Кстати, именно об этом главный тренер «Факела» Сергей Оборин говорил на послематчевой пресс-конференции.

Есть клуб, стартовавший еще хуже. Это дебютант турнира ФНЛ – «Текстильщик» (Иваново). Команда из «города невест» (вспомним песню Андрея Миронова) разжилась только одним очком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/722789" frameborder="0"></iframe> Гол Адлана Кацаева в ворота 'Факела'.ФК "СКА-Хабаровск"

ИСТОЧНИК KP.RU