Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию об архитектурном и скульптурно наследии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-29T14:50:10+03:00

Для участия нужно только предварительно записаться

Изменить размер текста: A A

В 18:00 у Памятника фронтовому почтальону, что расположен возле дома №27 на проспекте Революции, ждут воронежцев, желающих принять участие в очередной бесплатной пешей экскурсии. «Туристско-информационный центр Воронежа» организует ее 2 августа.

- На этой неделе участников ждет обзорная тематика: исторические справки и хроника Столицы Черноземья, культурное наследие в архитектурных и скульптурных ценностях и, конечно, рассказ об известных лицах Воронежа, - сообщают организаторы.

Записаться можно по телефону +79601271992.

ИСТОЧНИК KP.RU