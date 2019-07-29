Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию об архитектурном и скульптурно наследии
Для участия нужно только предварительно записаться
Изменить размер текста:
В 18:00 у Памятника фронтовому почтальону, что расположен возле дома №27 на проспекте Революции, ждут воронежцев, желающих принять участие в очередной бесплатной пешей экскурсии. «Туристско-информационный центр Воронежа» организует ее 2 августа.
- На этой неделе участников ждет обзорная тематика: исторические справки и хроника Столицы Черноземья, культурное наследие в архитектурных и скульптурных ценностях и, конечно, рассказ об известных лицах Воронежа, - сообщают организаторы.
Записаться можно по телефону +79601271992.
ИСТОЧНИК KP.RU